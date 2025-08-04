Нидерланды первыми из НАТО предоставят американское оружие для Украины на 500 млн евро

В новый пакет помощи Киеву, в частности, войдут комплектующие и ракеты для Patriot

система patriot x Ruben Brekelmans

Нидерланды первыми из союзников по НАТО выделят американское вооружение для Украины на 500 млн евро, сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

"Украина сейчас нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник НАТО, Нидерланды предоставят пакет американских систем вооружения (включая комплектующие и ракеты к Patriot) на сумму 500 млн евро", – написал чиновник.

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По его словам, эта поддержка "поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии".