Нидерланды первыми из НАТО предоставят американское оружие для Украины на 500 млн евро
Нидерланды первыми из союзников по НАТО выделят американское вооружение для Украины на 500 млн евро, сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.
"Украина сейчас нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник НАТО, Нидерланды предоставят пакет американских систем вооружения (включая комплектующие и ракеты к Patriot) на сумму 500 млн евро", – написал чиновник.
По его словам, эта поддержка "поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии".
Что можно приобрести на 500 млн евро?Одна ракета к Patriot стоит 5,1-8,6 млн евро. Экспортная цена одной батареи Patriot 2,15 млрд евро.
- 25 июля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что системы ПВО, которые союзники договорились передать Украине, уже на подходе.
- 1 августа министр обороны Германии подтвердил, что его страна поставит Украине две системы Patriot в обмен на то, что Берлин будет первым в списке США на получение систем последнего поколения на замену.
- Заместитель главы ГУР Скибицкий сообщал, что кроме двух систем от Германии, ожидается и такая же система от Нидерландов.
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