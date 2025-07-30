WSJ: Республиканцы разработали план, который позволит европейцам закупать оружие для ВСУ
HIMARS (Иллюстративное фото: Dean Lewins/EPA)

Члены Республиканской партии в Сенате разработали план, согласно которому европейские союзники США смогут покупать оружие для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с инициативой.

Закон разработали сенаторы Роджер Уикер и Джим Риш. Документ является самым подробным на сегодня планом по реализации инициативы президента США Дональда Трампа по поставкам Киеву оружия за счет Европы.

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Уикер возглавляет сенатский комитет по вооруженным силам, а Риш – комитет по иностранным делам, что придает законопроекту весомости на Капитолийском холме, отметили журналисты.

Законопроект предусматривает создание фонда в Министерстве финансов США для приема средств от союзников. Министр обороны мог бы потом использовать этот фонд для оплаты услуг подрядчиков, которые пополняют американские арсеналы, чтобы Пентагон мог и дальше отправлять партии оружия в Украину, не подрывая боеготовность самих Штатов, рассказали помощники республиканцев, знакомые с инициативой.

Они добавили, что финансирование составит $5-8 млрд в год. Среди вероятных спонсоров, по их словам, Германия и Великобритания.

Сейчас европейские союзники уже оплачивают производство нового оружия для Украины у американских подрядчиков – однако этот процесс может длиться годы. Новый механизм позволит ускорить поставки путем использования имеющихся запасов США.

Ожидается, что этот план представят Трампу и союзникам по НАТО.

"Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО", — сказал Уикер.

В то же время Риш добавил, что это будет сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, что отказ от переговоров будет иметь последствия.

Уикер обсудил законопроект с Белым домом, который в значительной степени положительно отнесся к этой идее, сообщили помощники. План состоит в том, чтобы принять его позже в этом году как часть ежегодного законопроекта об оборонной политике, разработанного комитетом, который возглавляет сенатор.

  • 14 июля 2025 года Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы. Детали плана он не раскрыл.
  • 19 июля сообщалось, что администрация Трампа будет перераспределять поставки оружия, в частности систем ПВО, союзникам так, чтобы сначала его получили те государства, которые отдают свои запасы Украине.
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