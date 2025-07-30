WSJ: Республіканці розробили план, який дозволить європейцям закуповувати зброю для України

Законопроєкт передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для приймання коштів від союзників

HIMARS (Ілюстративне фото: Dean Lewins/EPA)

Члени Республіканської партії у Сенаті розробили план, згідно з яким європейські союзники США зможуть купувати зброю для України. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з ініціативою.

Закон розробили сенатори Роджер Вікер та Джим Ріш. Документ є найдокладнішим на сьогодні планом щодо реалізації ініціативи президента США Дональда Трампа з постачання Києву зброї коштом Європи.

Вікер очолює сенатський комітет зі збройних сил, а Ріш – комітет із закордонних справ, що надає законопроєкту вагомості на Капітолійському пагорбі, зазначили журналісти.

Законопроєкт передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для приймання коштів від союзників. Міністр оборони міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали, щоб Пентагон міг і далі відправляти партії зброї в Україну, не підриваючи боєготовність самих Штатів, розповіли помічники республіканців, знайомі з ініціативою.

Вони додали, що фінансування становитиме $5-8 млрд на рік. Серед імовірних спонсорів, за їхніми словами, Німеччина та Велика Британія.

Наразі європейські союзники вже оплачують виробництво нової зброї для України в американських підрядників – проте цей процес може тривати роки. Новий механізм дозволить прискорити постачання шляхом використання наявних запасів США.

Очікується, що цей план представлять Трампу та союзникам по НАТО.

"Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну та військову загрозу, яку Росія становить для США та НАТО", – сказав Вікер.

Водночас Ріш додав, що це буде сигналом російському диктатору Володимиру Путіну, що відмова від переговорів матиме наслідки.

Вікер обговорив законопроєкт з Білим домом, який значною мірою позитивно поставився до цієї ідеї, повідомили помічники. План полягає в тому, щоб ухвалити його пізніше цього року як частину щорічного законопроєкту про оборонну політику, розробленого комітетом, який очолює сенатор.