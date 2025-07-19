WSJ: США передаватимуть зброю спершу тим союзникам, які віддадуть свої запаси Україні

Patriot (Фото: Jens Buettner/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа перерозподілятиме постачання зброї, зокрема систем протиповітряної оборони, союзникам так, щоб спершу її отримали ті держави, які віддають свої запаси Україні. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

За словами співрозмовника, у міру того, як інші країни підписуватимуться на відправлення Patriot зі своїх арсеналів до України, адміністрація Трампа продовжуватиме перерозподіляти заплановані майбутні постачання, віддаючи пріоритет цим союзникам.

Троє американських посадовців розповіли, що США поставили Німеччину попереду Швейцарії у питанні спуску з конвеєра зенітно-ракетних комплексів Patriot, відкривши Берліну шлях до відправлення двох систем до України.

Обіцянка США швидко замінити німецькі Patriot – це перший випадок, коли Пентагон сприяє постачанню зброї в Україну, з того часу, як Трамп на початку цього місяця заявив, що він виступає за відправлення більшої кількості озброєнь, зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що протягом наступного тижня США та їхні союзники, ймовірно, укладуть нові угоди про надання додаткових озброєнь. У понеділок глава Пентагону Піт Гегсет проведе віртуальну зустріч із главами оборонних відомств інших країн НАТО, щоб обговорити допомогу Києву.

У середу відбудеться окрема зустріч за участю країн, що володіють Patriot, під головуванням верховного головнокомандувача союзних військ у Європі та голови Європейського командування Алексуса Гринкевича.

За словами високопоставленого американського чиновника, адміністрація Трампа прагне укласти окремі угоди з членами Альянсу на купівлю зброї для України. Контролювати ці зусилля буде Пентагон.

Ці угоди вийдуть за рамки Patriot і включатимуть наступальне та оборонне озброєння, яке країни НАТО нададуть Києву, а потім викуплять у США, пише медіа.

Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія вже взяли на себе зобов'язання підтримати ініціативу, сказав офіційний представник НАТО. За словами кількох високопоставлених європейських чиновників, до допомоги Києву можуть приєднатися й інші європейські країни, коли буде опрацьовано деталі плану.

14 липня 2025 року Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.

Він сказав, що Україна може отримати до 17 систем Patriot у межах угоди про постачання зброї до України через НАТО.

17 липня повідомлялося, що Швейцарія отримає пізніше, ніж планувалося, системи Patriot, адже наразі в пріоритеті посилення ППО України.