Україна в пріоритеті. США повідомили Швейцарію про затримку постачань Patriot

Patriot (Фото: Jens Buettner/EPA)

Швейцарія отримає пізніше, ніж планувалось, системи протиповітряної оборони Patriot, адже наразі в пріоритеті посилення ППО України. Про це повідомило Міністерство оборони Швейцарії.

"Пентагон повідомив Міністерство оборони Швейцарії, що змінить пріоритети постачання систем Patriot для підтримки України в галузі наземної протиповітряної оборони. Це також стосується Швейцарії, яка отримає продукцію пізніше", – йдеться у повідомленні.

США хочуть надати Україні додаткову підтримку, надавши можливість країнам, які зараз передають Києву системи озброєнь, швидко їх закупити. Тому США вирішили змінити пріоритети у постачанні систем Patriot. Німеччина, наприклад, вирішила передати Україні ще дві системи.

Швейцарія замовила п'ять систем Patriot у 2022 році. Початок постачань був запланований на 2026 рік, а завершення – на 2028 рік. Однак у середу, 16 липня, Пентагон повідомив, що Швейцарію також торкнувся новий порядок пріоритетів і постачання, призначені для неї, будуть відкладені.

"Наразі незрозуміло, скількох систем це стосуватиметься і чи вплине на постачання ракет. Наразі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів і можливих подальших наслідків для Швейцарії. Роз'яснення тривають", – зазначили в оборонному відомстві Швейцарії.

14 липня Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.

Він сказав, що Україна може отримати до 17 систем Patriot у межах угоди про постачання зброї до України через НАТО.

Заступник очільника ГУР заявляв, що для України реально отримати 17 пускових установок для систем ППО Patriot у межах нової угоди між Штатами та НАТО.