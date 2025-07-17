Reuters: Деякі союзники дізналися про план Трампа щодо України тільки після його оголошення

Patriot (Фото: Pawel Supernak, EPA)

Низка союзників із НАТО дізналися про план американського президента Дональда Трампа щодо закупівлі зброї для України тільки після його публічного оголошення. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок генсек Альянсу Марк Рютте згадав шість країн – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, – які готові взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Посадовці в посольствах двох цих країн у США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про план одразу після його оголошення. Навіть близькі союзники США, здається, дізналися про пропозицію в режимі реального часу, зазначили журналісти.

"У мене чітке відчуття, що нікого заздалегідь не проінформували про точні деталі. Я також підозрюю, що в адміністрації вони лише зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", – сказав один зі співрозмовників.

У відповідь на запит про коментар Пентагон послався на заяву Трампа, зроблену в понеділок, у якій він оголосив про свою угоду з Рютте.

За словами 10 офіційних осіб у США і Європі, масштаб підтримки України залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто і яке обладнання надасть.

Головне питання полягає в тому, хто і коли передасть батареї Patriot.

"Як завжди в таких випадках, диявол криється в деталях", – заявив посол однієї з країн Північної Європи у Вашингтоні.

План, який Трамп і Рютте розробили останніми днями, за словами двох співрозмовників, знайомих із перебігом обговорення, був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками.

Лідери в Києві та інших країнах привітали істотну зміну тональності Трампа, який до останніх тижнів захоплено відгукувався про російського диктатора Володимира Путіна. Дехто в Європі висловив розчарування тим, що їм фактично доводиться оплачувати заяву Трампа.