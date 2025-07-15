Швеція приєднається до постачання зброї Україні через НАТО, а Фінляндія поки не вирішила

Петтері Орпо (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Швеція сприятиме зусиллям щодо збільшення постачань озброєнь до України після рішення президента США Дональда Трампа продавати зброю через НАТО, водночас Фінляндія поки не визначилась, чи братиме участь в ініціативі. З відповідними заявами виступили міністр оборони Швеції Пал Йонсон та прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

Йонсон у коментарі агентству Reuters привітав "рішення Америки зробити можливим посилення санкцій проти Росії та прокласти шлях для постачання Patriot та інших систем озброєння до України".

"Швеція долучиться до цих зусиль", – запевнив він, не розкривши деталей.

Водночас Орпо в інтерв’ю фінському мовнику Yle сказав, що допомога США вітається, але жодних рішень щодо участі Фінляндії в наданні озброєнь чи оплати за неї ще не ухвалено.

"Без військової допомоги США підтримка України є недостатньою. Питання про те, чи будуть союзники з НАТО оплачувати військову допомогу, оголошену Трампом, потребує уточнення. Ми будемо оцінювати кожне рішення окремо, коли отримаємо більш детальну інформацію про те, що мається на увазі", – додав прем’єр Фінляндії.

Розмови про масштабування підтримки України та співпрацю з нею ведуться постійно, і, за словами Орпо, багато чого з цього вже зроблено. Пропозиція Трампа – це щось нове, зазначив він.

14 липня Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.

Він сказав, що Україна може отримати до 17 систем Patriot у межах угоди про постачання зброї до України через НАТО.