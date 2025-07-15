Швеция присоединится к поставке оружия Украине через НАТО, а Финляндия пока не решила

Петтери Орпо (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Швеция будет способствовать усилиям по увеличению поставок вооружений в Украину после решения президента США Дональда Трампа продавать оружие через НАТО, в то же время Финляндия пока не определилась, будет ли участвовать в инициативе. С соответствующими заявлениями выступили министр обороны Швеции Пал Йонсон и премьер Финляндии Петтери Орпо.

Йонсон в комментарии агентству Reuters приветствовал "решение Америки сделать возможным ужесточение санкций против России и проложить путь для поставок Patriot и других систем вооружения в Украину".

"Швеция присоединится к этим усилиям", – заверил он, не раскрыв деталей.

В то же время Орпо в интервью финскому вещателю Yle сказал, что помощь США приветствуется, но никаких решений по участию Финляндии в предоставлении вооружений или оплаты за нее еще не принято.

"Без военной помощи США поддержка Украины недостаточна. Вопрос о том, будут ли союзники по НАТО оплачивать военную помощь, объявленную Трампом, нуждается в уточнении. Мы будем оценивать каждое решение отдельно, когда получим более подробную информацию о том, что имеется в виду", — добавил премьер Финляндии.

Разговоры о масштабировании поддержки Украины и сотрудничестве с ней ведутся постоянно, и, по словам Орпо, многое из этого уже сделано. Предложение Трампа – это что-то новое, отметил он.

14 июля Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины на средства Европы. Американский президент уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут производить его.

Он сказал, что Украина может получить до 17 систем Patriot в рамках соглашения о поставке оружия в Украину через НАТО.