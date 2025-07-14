CNN: США в рамках соглашения с НАТО могут передать ракеты средней дальности и снаряды

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Кроме систем противовоздушной обороны, Соединенные Штаты могут продать членам Альянса ракеты средней дальности и артиллерийские снаряды, которые впоследствии НАТО отправит в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного в этом вопросе.

По его словам, кроме ракетных комплексов Patriot – главного пункта в списке пожеланий Киева, которые, как заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье, жизненно важные для обороны Украины, — Вашингтон также мог бы продавать членам НАТО ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности.

Собеседник добавил, что это вооружение Альянс сможет передать Украине.

Продавая оружие европейским странам, а не перебрасывая его непосредственно в Украину, Трамп надеется оградить себя от политической критики за то, что он нарушает предвыборное обещание снизить роль США в войне, отметили журналисты.

Ранее Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины на средства Европы. Американский президент уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут лишь производить его.