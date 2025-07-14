CNN: США в межах угоди з НАТО можуть передати ракети середньої дальності та снаряди

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Крім систем протиповітряної оборони Сполучені Штати можуть продати членам Альянсу ракети середньої дальності та артилерійські снаряди, які згодом НАТО відправить до України. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

За його словами, крім ракетних комплексів Patriot – головного пункту в списку побажань Києва, які, як заявив президент США Дональд Трамп у неділю, життєво важливі для оборони України, – Вашингтон також міг би продавати членам НАТО ракети малої дальності, снаряди для гаубиць та ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності.

Співрозмовник додав, що це озброєння Альянс зможе передати Україні.

Продаючи зброю європейським країнам, а не перекидаючи її безпосередньо в Україну, Трамп сподівається захистити себе від політичної критики за те, що він порушує передвиборчу обіцянку зменшити роль США у війні, зазначили журналісти.

Раніше Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.