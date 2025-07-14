CNN: США в межах угоди з НАТО можуть передати ракети середньої дальності та снаряди
Крім систем протиповітряної оборони Сполучені Штати можуть продати членам Альянсу ракети середньої дальності та артилерійські снаряди, які згодом НАТО відправить до України. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.
За його словами, крім ракетних комплексів Patriot – головного пункту в списку побажань Києва, які, як заявив президент США Дональд Трамп у неділю, життєво важливі для оборони України, – Вашингтон також міг би продавати членам НАТО ракети малої дальності, снаряди для гаубиць та ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності.
Співрозмовник додав, що це озброєння Альянс зможе передати Україні.
Продаючи зброю європейським країнам, а не перекидаючи її безпосередньо в Україну, Трамп сподівається захистити себе від політичної критики за те, що він порушує передвиборчу обіцянку зменшити роль США у війні, зазначили журналісти.
Раніше Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.
- 14 липня президент США сказав, що Україна може отримати до 17 систем Patriot в межах угоди про постачання зброї до України через НАТО.
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