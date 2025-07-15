NYT: Майже вся зброя, яку Європа купить у США для України, вже доступна для відправлення

Зброю Україна отримає у межах нової угоди між США та НАТО, про неї напередодні оголосив Дональд Трамп

Patriot (Ілюстративне фото: Titchie B. Tongo/EPA)

Майже все озброєння, яке згідно з новою домовленістю США з НАТО повинні передати Альянсу для подальшого постачання в Україну, вже готове до відправлення. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців, обізнаних із цим питанням.

У матеріалі йдеться, що системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси є серед американської зброї, яку союзники НАТО придбають, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак.

Американські посадовці заявили, що майже вся зброя вже доступна для доставлення до України, тобто вона або надходить із запасів, або щойно виготовлена.

Журналісти зазначили, що президент США Дональд Трамп зобразив нову угоду як вигідну для Вашингтона попри те, що надав мало подробиць про те, як вона буде реалізована.

"Ми уклали дуже важливу угоду. У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання у світі, а у нас є найкраще обладнання у світі. Ми виробляємо обладнання, якому немає рівних", – сказав напередодні американський президент.

14 липня Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.

Він сказав, що Україна може отримати до 17 систем Patriot у межах угоди про постачання зброї до України через НАТО.