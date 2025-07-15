NYT: Почти все оружие, которое Европа купит у США для Украины, уже доступно для отправки

Оружие Украина получит в рамках нового соглашения между США и НАТО, о нем накануне объявил Дональд Трамп

Patriot (Иллюстративное фото: Titchie B. Tongo/EPA)

Почти все вооружения, которые согласно новой договоренности США с НАТО должны передать Альянсу для дальнейшей поставки в Украину, уже готовы к отправке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

В материале говорится, что системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы есть среди американского оружия, которое союзники НАТО приобретут, чтобы помочь Украине защититься от российских атак.

Американские чиновники заявили, что почти все оружие уже доступно для доставки в Украину, то есть оно либо поступает из запасов, либо только что изготовлено.

Журналисты отметили, что президент США Дональд Трамп изобразил новое соглашение как выгодное для Вашингтона, несмотря на то, что предоставил мало подробностей о том, как оно будет реализовано.

"Мы заключили очень важное соглашение. У вас очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире, а у нас есть лучшее оборудование в мире. Мы производим оборудование, которому нет равных", – сказал накануне американский президент.

14 июля Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины на средства Европы. Американский президент уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут производить его.

Он сказал, что Украина может получить до 17 систем Patriot в рамках соглашения о поставке оружия в Украину через НАТО.