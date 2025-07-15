Чехія не купуватиме американську зброю для України за планом Трампа – прем’єр країни

Петр Фіала (Фото: Igor Tkachenko/EPA)

Чехія не буде брати участі в проєкті щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО, Прага зосередиться на власній ініціативі. Про це в коментарі виданню Publico повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах та способах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо боєприпасів. Тому на цей час ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проєкту", – сказав Фіала.

14 липня американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом європейських союзників. Він уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав, що до ініціативи доєднаються Канада, Нідерланди, Німеччина, Данія, Швеція та інші держави Альянсу.