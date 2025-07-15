Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по плану Трампа – премьер страны
Чехия не будет участвовать в проекте закупки американского оружия для Украины через НАТО, Прага сосредоточится на собственной инициативе. Об этом в комментарии изданию Publico сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например, по инициативе боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", — сказал Фиала.
14 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины за счет европейских союзников. Он уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут лишь производить его.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что к инициативе присоединятся Канада, Нидерланды, Германия, Дания, Швеция и другие государства Альянса.
- 15 июля стало известно, что Швеция будет способствовать усилиям по увеличению поставок вооружений в Украину после решения Трампа продавать оружие через НАТО, в то же время Финляндия пока не определилась, будет ли участвовать в инициативе.
- Также свое участие в проекте по закупке оружия подтвердили Дания и Нидерланды.
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