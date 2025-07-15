Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по плану Трампа – премьер страны

Петр Фиала (Фото: Игорь Ткаченко/EPA)

Чехия не будет участвовать в проекте закупки американского оружия для Украины через НАТО, Прага сосредоточится на собственной инициативе. Об этом в комментарии изданию Publico сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например, по инициативе боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", — сказал Фиала.

14 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины за счет европейских союзников. Он уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут лишь производить его.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что к инициативе присоединятся Канада, Нидерланды, Германия, Дания, Швеция и другие государства Альянса.