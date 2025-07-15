Дания и Нидерланды выразили готовность купить оружие для Украины по плану Трампа

Страны изучат, что могут сделать, и на основании своих возможностей примут решение

Военная помощь Украине (Фото: сайт Пентагона)

Дания и Нидерланды могут присоединиться к плану президента США по закупке оружия для Украины. Об этом заявили министры иностранных дел двух стран, передает Kristeligt Dagblad.

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен перед встречей с представителями Евросоюза в Брюсселе заявил, что его страна "полностью готова" к помощи Украине, однако "нужно проработать детали".

"Это предложение соответствует тому, что мы называем датской моделью, где мы закупаем оружие у украинского оборонпрома. Это другой вариант того же самого. Поэтому мы готовы участвовать", – сказал он.

Министр пояснил, что у Дании нет системы Patriot, поэтому ее вклад будет денежным: либо в виде перевода денежных средств Украине, либо в виде прямой выплаты США.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп также готов "с позитивным настроем" рассмотреть возможность участия в этой схеме.

"Мы посмотрим, что можно сделать в связи с заявлениями Трампа, и будем исходить из этого", – сказал он.