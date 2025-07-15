Дания и Нидерланды выразили готовность купить оружие для Украины по плану Трампа
Дания и Нидерланды могут присоединиться к плану президента США по закупке оружия для Украины. Об этом заявили министры иностранных дел двух стран, передает Kristeligt Dagblad.
Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен перед встречей с представителями Евросоюза в Брюсселе заявил, что его страна "полностью готова" к помощи Украине, однако "нужно проработать детали".
"Это предложение соответствует тому, что мы называем датской моделью, где мы закупаем оружие у украинского оборонпрома. Это другой вариант того же самого. Поэтому мы готовы участвовать", – сказал он.
Министр пояснил, что у Дании нет системы Patriot, поэтому ее вклад будет денежным: либо в виде перевода денежных средств Украине, либо в виде прямой выплаты США.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп также готов "с позитивным настроем" рассмотреть возможность участия в этой схеме.
"Мы посмотрим, что можно сделать в связи с заявлениями Трампа, и будем исходить из этого", – сказал он.
- 14 июля стало известно, что Украина может получить до 17 батарей Patriot. Президент США Дональд Трамп заявил, что они уже готовятся к отправке.
- Президент Владимир Зеленский поговорил с Трампом и Рютте, после чего также заявил, что Украина получит Patriot и другое оружие для защиты.
- По данным The Washington Post, Трамп думал дать Украине ракеты Tomahawk, но пока решил ограничиться ATACMS. Он отложил это оружие якобы на случай, если потребуются дополнительные рычаги давления на Путина.
Комментарии (0)