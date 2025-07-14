Зеленский говорил с Трампом и Рютте: Украина получит Patriot и другое оружие для защиты
Благодаря новому соглашению между Соединенными Штатами и НАТО Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, а также "другое оружие" для защиты жизней своих людей и отражения российских штурмов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам разговоров с главой США Дональдом Трампом и генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.
"Обсудили с Президентом необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира", – написал Зеленский.
Он отметил, что это был "очень хороший разговор" и поблагодарил Трампа за готовность поддерживать Украину и "работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир".
Руководитель Штатов проинформировал Зеленского о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону", – отметил глава Украины.
Зеленский добавил, что они с Трампом договорились чаще созваниваться и координировать свои шаги и в дальнейшем.
Впоследствии руководитель Украины сообщил о разговоре с генсеком НАТО: Рютте сообщил Зеленскому о встрече с Трампом и рассказал детали сотрудничества между Европой и Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины.
"Мы ценим готовность предоставить дополнительные "Петриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также будет поставка другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов", – сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей.
- Во время встречи с генсеком НАТО Трамп сообщил, что Альянс и Штаты заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.
- Президент США отметил, что благодаря этой договоренности Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot, некоторые из которых прибудут в страну в течение нескольких дней. По данным собеседника Axios, в первую волну Штаты продадут союзникам по НАТО оружие на примерно $10 млрд.
- Также Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у страны-агрессора.
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