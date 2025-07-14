США продадут для Украины оружие на $10 млрд в первую волну – Axios
В первую волну Соединенные Штаты продадут союзникам по НАТО оружие на примерно $10 млрд, которое те передадут Украине, заявил собеседник американского ресурса Axios, ознакомленный с планами.
По данным медиа, Штаты продадут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.
Двое собеседников Axios сообщили, что план предусматривает продажу ракет большой дальности, которые могут бить вглубь России. Между тем телеканал CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника пишет, что Штаты могут продать ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности.
Неназванные американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит ход войны и расчеты российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня, передает Axios.
- Во время встречи с генсеком НАТО Трамп заявил, что Альянс и Штаты заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.
- Президент США отметил, что благодаря этой договоренности Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot, некоторые из них прибудут в страну в течение нескольких дней.
- Также Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у страны-агрессора.
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