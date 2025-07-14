США продадут для Украины оружие на $10 млрд в первую волну – Axios

План предусматривает продажу ракет большой дальности, которые могут бить вглубь России, заявили собеседники медиа

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

В первую волну Соединенные Штаты продадут союзникам по НАТО оружие на примерно $10 млрд, которое те передадут Украине, заявил собеседник американского ресурса Axios, ознакомленный с планами.

По данным медиа, Штаты продадут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Двое собеседников Axios сообщили, что план предусматривает продажу ракет большой дальности, которые могут бить вглубь России. Между тем телеканал CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника пишет, что Штаты могут продать ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности.

Неназванные американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит ход войны и расчеты российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня, передает Axios.

Цена батареи Patriot – около $2,5 млрд, ракета к нему стоит $6-10 млн.