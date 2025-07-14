Трамп отправит Украине Patriot. По данным Axios – может дать и наступательное оружие

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

США поставят Украине системы Patriot, так как они нужны для защиты страны. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп на Объединенной военной базе Эндрюс 13 июля, передает Reuters.

Трамп не назвал точное количество систем, но подчеркнул, что Евросоюз возместит США их стоимость.

"Мы отправим им Patriots, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих... По сути, мы собираемся поставлять им различные образцы очень сложной военной техники. Они будут платить нам за это 100%, и именно этого мы и хотим", – сказал президент.

Он отметил также, что все больше разочаровывается в диктаторе России Владимире Путине, который не прекращает атаковать Украину.

"Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится", – заявил Трамп.

По данным Axios, ожидается, что 14 июля он также объявит об "агрессивном" плане военной помощи Украине. Об этом сообщили два человека, знакомых с планами. Ожидается, что пакет будет включать наступательное оружие.

По словам собеседников, у них есть основания полагать, что в пакет также могут войти ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине России, в том числе и Москве.

"Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивны", – сказал Axios сенатор Линдси Грэм.

Во время беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп сказал, что Путин "хочет забрать все", передал осведомленный собеседник.