CBS: Трамп рассматривает новое финансирование Украины, это должно стать сигналом Путину

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность в январе рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных собеседников среди дипломатов.

Они рассказали, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни усилила ракетно-дроновые удары по Украине.

Трамп в начале этой недели намекнул, что планирует прислать Украине больше оборонительного оружия. За несколько дней до этого его администрация приостановила поставки некоторого вооружения – шаг, который один из чиновников Белого дома назвал частью более широкого глобального обзора.

Источник возможного нового финансирования для Украины неясен, отметили журналисты. Но собеседники CBS News заявили, что Трамп имеет $3,85 млрд, оставшихся от президентских полномочий на сокращение войск времен 46-го президента США Джо Байдена, которые можно было бы использовать для отправки американской военной техники в Украину.

Бывшие чиновники также сообщили CBS News, что действующий американский президент имеет полномочия конфисковать около $5 млрд иностранных российских активов и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни его предшественник не воспользовались этими полномочиями.

С начала 2022 года США послали Украине миллиарды долларов военной помощи. Трамп ранее критиковал эти расходы и давил на Украину и Россию, чтобы они работали над мирным соглашением, периодически критикуя обе страны.

В последние дни Россия вызвала гнев американского президента. На прошлой неделе он заявил, что "очень разочарован" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, а позже предположил, что удары России по Украине могут побудить его послать Киеву больше оружия.

8 июля, после временного приостановка помощи, Пентагон объявил, что Штаты отправят Украине дополнительное вооружение, что впоследствии подтвердил и Трамп.

9 июля WSJ сообщала, что Трамп рассматривает возможность отправки в Украину дополнительной системы Patriot после того, как недавно пообещал укрепить Киев от российских атак.