CBS News: Трамп розглядає надання нового фінансування Україні, це має стати сигналом Путіну

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп вперше з моменту вступу на посаду в січні розглядає можливість схвалення нового фінансування для України. Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на неназваних співрозмовників серед дипломатів.

Вони розповіли, що нове фінансування може бути спрямоване на те, аби надіслати сигнал Росії, яка останніми днями посилила ракетно-дронові удари по Україні.

Трамп на початку цього тижня натякнув, що планує надіслати Україні більше оборонної зброї. Лише за кілька днів до цього його адміністрація призупинила постачання деякого озброєння – крок, який один із посадовців Білого дому назвав частиною ширшого глобального огляду.

Джерело можливого нового фінансування для України незрозуміле, зазначили журналісти. Але співрозмовники CBS News заявили, що Трамп має $3,85 млрд, які залишилися від президентських повноважень на скорочення військ часів 46-го президента США Джо Байдена, які можна було б використати для відправлення американської військової техніки до України.

Колишні посадовці також повідомили CBS News, що чинний американський президент має повноваження конфіскувати близько $5 млрд іноземних російських активів та спрямувати ці кошти до України, хоча ні він, ні його попередник не скористалися цими повноваженнями.

З початку 2022 року США надіслали Україні мільярди доларів військової допомоги. Трамп раніше критикував ці витрати та тиснув на Україну та Росію, щоб вони працювали над мирною угодою, періодично критикуючи обидві країни.

Останніми днями Росія викликала гнів американського президента. Минулого тижня він заявив, що "дуже розчарований" розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним, а пізніше припустив, що удари Росії по Україні можуть спонукати його надіслати Києву більше зброї.

8 липня після тимчасового призупинення допомоги Пентагон оголосив, що Штати відправлять Україні додаткове озброєння, це згодом підтвердив і Трамп.

9 липня WSJ повідомляла, що Трамп розглядає можливість відправлення до України додаткової системи Patriot після того, як нещодавно пообіцяв зміцнити Київ від російських атак.