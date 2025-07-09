WSJ: Білий дім зважує надання Україні ще однієї системи Patriot

Patriot від Німеччини (Фото: Jens Buettner/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість відправлення до України додаткової системи Patriot після того, як нещодавно пообіцяв зміцнити Київ від російських атак. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Постачання ще одного ЗРК Patriot стане важливим кроком для Білого дому, оскільки це перший випадок, коли Трамп схвалив надання Києву великої системи озброєння понад кількість, затверджену адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена.

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Білий дім запросив у Пентагону варіанти постачання Україні додаткового озброєння, включно із системою Patriot, повідомив один зі співрозмовників. За його словами, влада також вивчає можливість постачання Києву більшої кількості ЗРК Patriot іншими країнами.

Обговорення надання додаткової оборонної зброї – це ще один поворот у серії суперечливих кроків адміністрації щодо військової допомоги Києву протягом останніх тижнів, йдеться у матеріалі.

Кожна система Patriot складається з двох, а іноді й трьох пускових установок, радара, пункту управління і ракет-перехоплювачів.

За словами одного зі співрозмовників, армія США може надати одну таку систему для України, якщо буде отримано замовлення. Однак є питання щодо того, скільки ракет-перехоплювачів США та партнери готові надати. Війни в Україні та на Близькому Сході призвели до дефіциту постачань, що змусило США напружено поповнювати свої арсенали.