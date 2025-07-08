Axios: Трамп пообіцяв Зеленському негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot

Трамп, імовірно, сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні протиповітряної оборони

ЗРК Patriot (Ілюстративне фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot. Однак це менше, ніж було заплановано в призупиненому постачанні, повідомляє Axios з посиланням на двох співрозмовників.

За словами двох співрозмовників, знайомих з розмовою, Трамп під час дзвінка сказав президенту Володимиру Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні протиповітряної оборони.

Однак він підкреслив, що США змушені призупинити постачання зброї, щоб перевірити свої власні запаси.

За день до того канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу з проханням розблокувати постачання ракет-перехопювачів до Patriot, яке було призупинено дорогою до України, повідомив німецький чиновник.

За словами чиновника, Мерц сказав Трампу про готовність Німеччини придбати батареї Patriot у США та передати їх Україні. У відповідь Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні, повідомили три співрозмовники, знайомі з обговоренням.

Трамп і Мерц не досягли угоди, але офіційні особи зазначили, що обговорення триває.

LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента України. На момент публікації новини відповідь ще не було отримано.