Axios: Трамп пообіцяв Зеленському негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot
Президент США Дональд Трамп пообіцяв негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot. Однак це менше, ніж було заплановано в призупиненому постачанні, повідомляє Axios з посиланням на двох співрозмовників.
За словами двох співрозмовників, знайомих з розмовою, Трамп під час дзвінка сказав президенту Володимиру Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні протиповітряної оборони.
Однак він підкреслив, що США змушені призупинити постачання зброї, щоб перевірити свої власні запаси.
За день до того канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу з проханням розблокувати постачання ракет-перехопювачів до Patriot, яке було призупинено дорогою до України, повідомив німецький чиновник.
За словами чиновника, Мерц сказав Трампу про готовність Німеччини придбати батареї Patriot у США та передати їх Україні. У відповідь Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні, повідомили три співрозмовники, знайомі з обговоренням.
Трамп і Мерц не досягли угоди, але офіційні особи зазначили, що обговорення триває.
LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента України. На момент публікації новини відповідь ще не було отримано.
- 7 липня Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі заявив про намір збільшити військову допомогу Україні.
- Після заяви Трампа Пентагон офіційно підтвердив додаткові постачання озброєння Україні.
- 8 липня Politico повідомило, що США й Україна проведуть переговори про відновлення постачань військової допомоги протягом наступного тижня.