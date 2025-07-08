Politico: США й Україна проведуть переговори про відновлення постачань військової допомоги

Рустем Умєров (Фото: EPA)

Постачання військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічі спецпредставника президента Кіта Келлога і міністра оборони Рустема Умєрова в Італії та Україні протягом наступного тижня. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з планами.

Келлог має провести дві зустрічі з міністром оборони Умєровим. Спочатку це відбудеться у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги, а згодом у Києві.

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Очікується, що ключовим питанням обговорення стане відновлення постачань озброєнь, призупинених цього місяця.

За інформацією співрозмовників, США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни поки що не названо.

LIGA.net звернулась за коментарем до Міноборони України та Офісу президента України. На момент публікації новини відповідь ще не була отримана.