Politico: США и Украина проведут переговоры о возобновлении поставок военной помощи
США (иллюстративное фото: EPA)

Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встречи специального представителя президента Китта Келлогга и министра обороны Рустема Умерова в Италии и Украине на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с планами.

Келлог проведет две встречи с министром обороны Умеровым. Сначала это произойдет в Риме на международной конференции по вопросам помощи, а затем в Киеве.

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Ожидается, что ключевым вопросом обсуждения станет возобновление поставок вооружений, приостановленных в этом месяце.

По информации источников, США уже уведомили Киев о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. В то же время конкретные сроки пока не названы.

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