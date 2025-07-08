Politico: США и Украина проведут переговоры о возобновлении поставок военной помощи
Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встречи специального представителя президента Китта Келлогга и министра обороны Рустема Умерова в Италии и Украине на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с планами.
Келлог проведет две встречи с министром обороны Умеровым. Сначала это произойдет в Риме на международной конференции по вопросам помощи, а затем в Киеве.
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Ожидается, что ключевым вопросом обсуждения станет возобновление поставок вооружений, приостановленных в этом месяце.
По информации источников, США уже уведомили Киев о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. В то же время конкретные сроки пока не названы.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- Позже представитель Министерства обороны США заявил, что ведомство пересматривает поставки оружия партнерам по всему миру, а не только Украине.
- Аналитик Бадрак пояснил LIGA.net , что на самом деле Вашингтон способен производить достаточное количество систем Patriot и ракет к ним, чтобы продавать их Киеву.