Politico: США и Украина проведут переговоры о возобновлении поставок военной помощи

США (иллюстративное фото: EPA)

Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встречи специального представителя президента Китта Келлогга и министра обороны Рустема Умерова в Италии и Украине на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с планами.

Келлог проведет две встречи с министром обороны Умеровым. Сначала это произойдет в Риме на международной конференции по вопросам помощи, а затем в Киеве.