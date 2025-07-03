Пентагон назвал "здравым смыслом" пересмотр поставок оружия союзникам – не только Украине
Министерство обороны США пересматривает поставки вооружений союзникам по всему миру, поскольку растет обеспокоенность по поводу сокращения запасов важных боеприпасов, в частности, зенитных ракет. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Шон Парнелл.
Он подтвердил, что продолжается пересмотр экспорта американского оружия, и что это может повлиять на другие страны, помимо Украины.
Однако спикер отказался обсуждать, какие именно боеприпасы задерживаются.
"Проводится пересмотр возможностей, чтобы обеспечить соответствие военной помощи США нашим оборонным приоритетам, и мы не будем предоставлять никакой обновленной информации о конкретных количествах или типах боеприпасов, поставляемых Украине, или сроках, связанных с этими поставками", – сказал он.
Представитель Пентагона подчеркнул, что оборонное ведомство рассматривает это как "прагматичный шаг, основанный на здравом смысле" – для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда.
"Но мы хотим четко определиться с этим последним пунктом. Пусть будет известно, что наши военные получают все необходимое для выполнения любой миссии где угодно, когда угодно и по всему миру", – сказал он.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- После этого Зеленский сообщил, что между Украиной и США идут консультации по поводу поставок. США не предупреждали Украину о приостановке поставок, Министерство обороны разбирается с ситуацией.