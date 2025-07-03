Пентагон назвал "здравым смыслом" пересмотр поставок оружия союзникам – не только Украине

США приостановили военную поддержку союзников, чтобы убедиться, что у их армии есть все необходимое для выполнения любой миссии где-либо и когда-либо

Шон Парнелл (Фото: defense.gov)

Министерство обороны США пересматривает поставки вооружений союзникам по всему миру, поскольку растет обеспокоенность по поводу сокращения запасов важных боеприпасов, в частности, зенитных ракет. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Шон Парнелл.

Он подтвердил, что продолжается пересмотр экспорта американского оружия, и что это может повлиять на другие страны, помимо Украины.

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Однако спикер отказался обсуждать, какие именно боеприпасы задерживаются.

"Проводится пересмотр возможностей, чтобы обеспечить соответствие военной помощи США нашим оборонным приоритетам, и мы не будем предоставлять никакой обновленной информации о конкретных количествах или типах боеприпасов, поставляемых Украине, или сроках, связанных с этими поставками", – сказал он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что оборонное ведомство рассматривает это как "прагматичный шаг, основанный на здравом смысле" – для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда.

"Но мы хотим четко определиться с этим последним пунктом. Пусть будет известно, что наши военные получают все необходимое для выполнения любой миссии где угодно, когда угодно и по всему миру", – сказал он.