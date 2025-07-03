Пентагон назвав "здоровим глуздом" переоцінку постачань зброї союзникам – не лише Україні

США поставили на паузу військову підтримку союзників, бо хочуть переконатись, що їхня армія має усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де і будь-коли

Шон Парнелл (Фото: defense.gov)

Міноборони США переглядає постачання зброї союзникам по всьому світу, оскільки зростають повідомлення про занепокоєння щодо скорочення запасів важливих боєприпасів, зокрема зенітних ракет. Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Шон Парнелл.

Він підтвердив, що триває перегляд експорту американської зброї, і що це може вплинути на інші країни, окрім України.

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Однак речник відмовився обговорювати, які саме боєприпаси затримуються.

"Проводиться огляд можливостей, щоб забезпечити відповідність військової допомоги США нашим оборонним пріоритетам, і ми не надаватимемо жодної оновленої інформації щодо конкретних кількостей чи типів боєприпасів, що постачаються Україні, або термінів, пов’язаних із цими постачаннями", – сказав він.

Речник Пентагону наголосив, що оборонне відомство розглядає це як "прагматичний крок, заснований на здоровому глузді" – для оцінки того, які боєприпаси надсилаються і куди.

"Але ми хочемо чітко визначитися з цим останнім пунктом. Нехай буде відомо, що наші військові мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де, будь-коли та по всьому світу", – сказав він.