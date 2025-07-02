США та Україна з'ясовують деталі щодо постачання компонентів ППО – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Тривають консультації між Україною та США стосовно постачання американської військової допомоги, зокрема ракет для протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ щодо відносин зі США.

"Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі з постачання оборонної підтримки, зокрема компонентів ППО", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що мав зустріч із впливовими підприємцями – членами Американської торговельної палати.

"Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату. Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес. Усіх у державі. ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва", – сказав президент.

Він наголосив, що захист від російських ударів – це "основа основ", тому Україна очікує більшої активності від підприємців у просуванні безпекового порядку денного.

"Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей", – заявив президент.