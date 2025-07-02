Рютте про призупинення допомоги: В інтересах США, щоб Україна не програла війну

Генсек НАТО вважає, що Україна найближчим часом не зможе обійтися без американської підтримки

Марк Рютте (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

США зацікавлені в тому, щоб Україна не програла російсько-українську війну, тому мають проявити "певну гнучкість" в питанні постачання військової допомоги. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Fox News.

Рютте заявив, що повідомлення про призупинення постачання військової допомоги США до України виявилося для нього несподіванкою. Адже минулого тижня на саміті НАТО президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели "дуже гарну дискусію", особливо зосередившись на системах протиповітряної оборони.

За словами Рютте, прагнення США піклуватися про свої запаси зброї зрозумілі, але потрібно "дозволити певну гнучкість".

"У короткостроковій перспективі Україна не може обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати, коли йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони", – заявив Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що Європа "активізувалася" і надала Україні $35 млрд допомоги в цьому році, але без "практичної підтримки США" обійтися ще неможливо.

"Це також і в інтересах США, щоб Україна не програла цю війну. І наявність величезної Росії на кордоні Європи… Безпечна Європа також означає і безпечні США. Це все повністю пов'язано", – заявив він.