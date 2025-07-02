Рютте о приостановке помощи: В интересах США, чтобы Украина не проиграла войну

Генеральный секретарь НАТО считает, что Украина в ближайшее время не сможет обойтись без американской поддержки

Марк Рютте (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

США заинтересованы в том, чтобы Украина не проиграла российско-украинскую войну, поэтому должны проявить "определенную гибкость" в вопросе поставок военной помощи. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

Рютте заявил, что известие о приостановке поставок военной помощи США Украине стало для него неожиданностью. Ведь на прошлой неделе на саммите НАТО президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень хороший разговор", особенно сосредоточившись на системах противовоздушной обороны.

По словам Рютте, стремление США заботиться о своих запасах оружия понятно, но необходимо "допустить определенную гибкость".

"В краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, когда речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны", – заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Европа "активизировалась" и предоставила Украине $35 млрд помощи в этом году, но обойтись без "практической поддержки США" пока невозможно.

"В интересах США также, чтобы Украина не проиграла эту войну. И наличие огромной России на границе Европы... Безопасная Европа также означает безопасные США. Все это взаимосвязано", – заявил он.