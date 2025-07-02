США и Украина уточняют детали поставок компонентов ПВО – Зеленский
Продолжаются консультации между Украиной и США о поставках американской военной помощи, в частности ракет для противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что заслушал доклады министров обороны и иностранных дел относительно отношений с США.
"Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами уточняются все детали о поставках оборонной поддержки, в том числе компонентов ПВО", – сказал президент.
Зеленский отметил, что провел встречу с влиятельными предпринимателями – членами Американской торговой палаты.
"Для всех нас в Украине важно, чтобы каждый сейчас использовал свое личное влияние ради общего результата. Продолжение американской поддержки Украины, нашей защиты, наших людей – это наш общий интерес. Всех в стране. ПВО для Украины – это защита для каждой компании, которая работает в стране, имеет здесь свою собственность и развивает производство", – сказал президент.
Он подчеркнул, что защита от российских ударов – это "основа основ", поэтому Украина ожидает большей активности от предпринимателей в продвижении повестки дня в области безопасности.
"В любом случае мы должны обеспечить защиту для наших людей", – заявил президент.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить помощь Украине.