"Трамп говорит неправду о Patriot". Аналитик Бадрак объяснил, почему у Штатов хватает ПВО

Военный эксперт отметил, что единственный вопрос заключается в том, как действующая американская власть отнесется к продаже такого вооружения Украине

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

В последнем заявлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о Patriot есть лишь полправды: на самом деле его страна способна производить достаточное количество систем и ракет, чтобы продавать их Украине. Об этом в статье для LIGA.net о результатах саммита НАТО рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Аналитик отметил, что США пока не определились с ключевым вопросом для Украины: будет ли Вашингтон продавать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Трамп пообещал, что США рассмотрят вопрос передачи ракет к этим комплексам, но добавил, что эти боеприпасы "трудно получить и они также нужны США".

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"В ответе Трампа, который находится в своей собственной реальности, содержится лишь половина правды", – подчеркнул Бадрак.

Глава Командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США Дэниел Карблер заявлял, что американские вооруженные силы в 2023 году в общей сложности имели всего 15 батальонов Patriot.

Подобные батальоны состоят из четырех батарей (один зенитный ракетный комплекс – одна батарея), а следовательно, общее количество Patriot на вооружении США составляло 60 комплексов, отметил эксперт.

Однако, добавил он, неофициальные источники указывают на то, что у США всего 18 батарей Patriot PAC-3 – то есть тех, которые способны сбивать баллистические ракеты.

По словам Бадрака, профильные эксперты предполагают, что США могут производить 12–16 пусковых систем для Patriot в год (примерно два дивизиона).

Что касается ракет, аналитик привел следующие данные: ровно год назад, в 2024-м, американская армия объявила о заключении долгосрочного контракта с компанией Lockheed Martin на поставку 870 ракет MSE для систем Patriot PAC-3.

За тот же год производитель достиг отметки в 500 перехватчиков MSE (на 30% больше, чем в 2023 году), а в 2025-м компания планирует произвести еще на 20% больше таких ракет, чем в прошлом году.

Соответственно, общее количество ракет для сбивания баллистики в 2025 году составит 600 единиц, подчеркнул эксперт.

То есть у Штатов есть необходимые средства противовоздушной и противоракетной обороны, и вопрос лишь в том, как администрация Трампа отнесется к продаже такого вооружения Украине, подытожил Бадрак.