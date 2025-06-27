"Трамп говорит неправду о Patriot". Аналитик Бадрак объяснил, почему у Штатов хватает ПВО
В последнем заявлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о Patriot есть лишь полправды: на самом деле его страна способна производить достаточное количество систем и ракет, чтобы продавать их Украине. Об этом в статье для LIGA.net о результатах саммита НАТО рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Аналитик отметил, что США пока не определились с ключевым вопросом для Украины: будет ли Вашингтон продавать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Трамп пообещал, что США рассмотрят вопрос передачи ракет к этим комплексам, но добавил, что эти боеприпасы "трудно получить и они также нужны США".
"В ответе Трампа, который находится в своей собственной реальности, содержится лишь половина правды", – подчеркнул Бадрак.
Глава Командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США Дэниел Карблер заявлял, что американские вооруженные силы в 2023 году в общей сложности имели всего 15 батальонов Patriot.
Подобные батальоны состоят из четырех батарей (один зенитный ракетный комплекс – одна батарея), а следовательно, общее количество Patriot на вооружении США составляло 60 комплексов, отметил эксперт.
Однако, добавил он, неофициальные источники указывают на то, что у США всего 18 батарей Patriot PAC-3 – то есть тех, которые способны сбивать баллистические ракеты.
По словам Бадрака, профильные эксперты предполагают, что США могут производить 12–16 пусковых систем для Patriot в год (примерно два дивизиона).
Что касается ракет, аналитик привел следующие данные: ровно год назад, в 2024-м, американская армия объявила о заключении долгосрочного контракта с компанией Lockheed Martin на поставку 870 ракет MSE для систем Patriot PAC-3.
За тот же год производитель достиг отметки в 500 перехватчиков MSE (на 30% больше, чем в 2023 году), а в 2025-м компания планирует произвести еще на 20% больше таких ракет, чем в прошлом году.
Соответственно, общее количество ракет для сбивания баллистики в 2025 году составит 600 единиц, подчеркнул эксперт.
То есть у Штатов есть необходимые средства противовоздушной и противоракетной обороны, и вопрос лишь в том, как администрация Трампа отнесется к продаже такого вооружения Украине, подытожил Бадрак.
- Военный аналитик Самусь сообщил LIGA.net, что Украине критически необходимы от США системы Patriot, HIMARS, боеприпасы к ним, запчасти и ракеты для истребителей F-16.
- Полковник Военно-воздушных сил США в отставке Лэйтон заявил LIGA.net, что США обеспечивали Украину более чем 20% ее вооружений и техники на сумму более $66,5 млрд, поэтому Европе и Украине будет трудно восполнить этот пробел, когда Америка вскоре откажется от военной помощи Киеву.