ФРГ хочет дать Киеву более старые ракеты Patriot, менее эффективные против баллистики – WP
Системы Patriot (Фото: НАТО)

Германия планирует прислать Украине более старые версии ракет для Patriot, которые хуже перехватывают баллистические ракеты. Об этом заявляет The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского дипломата.

По его словам, Берлин планирует прислать в Украину свои более старые ракеты PAC-2 Patriot, которые, в отличие от новых PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистическое вооружение.

Единственной другой системой, которая может быть способна сбить баллистику, является европейская ракета Aster для комплексов SAMP-T, но это пока не доказано, отметил чиновник.

Читайте также
"Новые" Искандеры и старые Patriot: как Россия обходит защиту и кто может помочь Украине
Читайте также
Чмут: Гипотетическое отсутствие ЗРК Patriot в Украине не равно проигрышу в войне
ГерманияPatriotвоенная помощь