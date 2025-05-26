ФРГ хочет дать Киеву более старые ракеты Patriot, менее эффективные против баллистики – WP

По данным источника, Берлин хочет отправить Украине ракеты PAC-2, а не новые PAC-3

Системы Patriot (Фото: НАТО)

Германия планирует прислать Украине более старые версии ракет для Patriot, которые хуже перехватывают баллистические ракеты. Об этом заявляет The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского дипломата.

По его словам, Берлин планирует прислать в Украину свои более старые ракеты PAC-2 Patriot, которые, в отличие от новых PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистическое вооружение.

Единственной другой системой, которая может быть способна сбить баллистику, является европейская ракета Aster для комплексов SAMP-T, но это пока не доказано, отметил чиновник.

10 мая источник издания NYT заявил, что Штаты разрешили Германии передать Украине 125 дальнобойных ракет и 100 ракет-перехватчиков к "Патриотам".

26 мая неназванный украинский чиновник сообщил WP, что, по мнению Киева, Вашингтон будет готов продать Киеву больше систем Patriot, а не предоставлять их как помощь.