Чмут: Гипотетическое отсутствие ЗРК Patriot в Украине не равно проигрышу в войне

Тарас Чмут (Фото: Вернись живым)

В случае прекращения американской военной помощи, в частности поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, Украина сможет защищаться с помощью альтернативных систем других производителей. Такое мнение выразил директор Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью LIGA.net.

По его словам, несколько стран выпускают свои ЗРК, которые способны заменить американские Patriot. Речь идет в первую очередь об итальянско-французском комплексе SAMP/T.

"Этот комплекс позиционируется как европейский Patriot. Украина уже его использует", – сказал Тарас Чмут.

Также американские ЗРК могут заменить комплексы производства Южной Кореи и Израиля.

Тарас Чмут предостерег от мыслей о том, что возможное прекращение использования Patriot заставит Украину идти на существенные уступки в войне или капитулировать.

"Гипотетическое отсутствие Patriot в Украине не равно проигрышу в войне. Как мы воевали без них в 2022 году? Как-то воевали, как-то не сдались. Так почему мы думаем, что в 2026-м должны сдаться?" – сказал Тарас Чмут.