Чмут: Гипотетическое отсутствие ЗРК Patriot в Украине не равно проигрышу в войне
В случае прекращения американской военной помощи, в частности поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, Украина сможет защищаться с помощью альтернативных систем других производителей. Такое мнение выразил директор Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью LIGA.net.
По его словам, несколько стран выпускают свои ЗРК, которые способны заменить американские Patriot. Речь идет в первую очередь об итальянско-французском комплексе SAMP/T.
"Этот комплекс позиционируется как европейский Patriot. Украина уже его использует", – сказал Тарас Чмут.
Также американские ЗРК могут заменить комплексы производства Южной Кореи и Израиля.
Тарас Чмут предостерег от мыслей о том, что возможное прекращение использования Patriot заставит Украину идти на существенные уступки в войне или капитулировать.
"Гипотетическое отсутствие Patriot в Украине не равно проигрышу в войне. Как мы воевали без них в 2022 году? Как-то воевали, как-то не сдались. Так почему мы думаем, что в 2026-м должны сдаться?" – сказал Тарас Чмут.
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- В тот же день Трамп, комментируя упреки по поводу недостаточного сострадания украинцам, страдающим от постоянных российских атак, в очередной раз напомнил, что это именно он решил еще до начала полномасштабной войны предоставить Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Он считает, что именно эти ПТРК предотвратили успех РФ в наступлении на Киев.