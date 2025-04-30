Чмут: Гіпотетична відсутність ЗРК Patriot в Україні не дорівнює програшу у війні

Тарас Чмут (Фото: Повернись живим)

У разі припинення американської військової допомоги, зокрема постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракет до них, Україна зможе захищатися за допомогою альтернативних систем інших виробників. Таку думку висловив директор Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, декілька країн випускають свої ЗРК, які здатні замінити американські Patriot. Йдеться в першу чергу про італійсько-французький комплекс SAMP/T.

"Цей комплекс позиціюється як європейський Patriot. Україна вже його використовує", – сказав Тарас Чмут.

Також американські ЗРК можуть замінити комплекси виробництва Південної Кореї та Ізраїлю.

Тарас Чмут застеріг від думок про те, що можливе припинення використання Patriot змусить Україну йти на суттєві поступки у війні або капітулювати.

"Гіпотетична відсутність Patriot в Україні не дорівнює програшу у війні. Як ми воювали без них у 2022 році? Якось воювали, якось не здалися. То чому ми думаємо, що у 2026-му повинні здатися?" – сказав Тарас Чмут.