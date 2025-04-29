ABC: Австралія затримує передання Україні танків Abrams через опір США

У Міноборони Австралії пообіцяли передати танки у поточному році

Abrams (Фото: Marcin Bielecki/EPA)

Зняті з експлуатації танки Abrams, які уряд Австралії пообіцяв Україні минулого року, залишаються в країні, затримка у переданні пов'язана частково з опором США. Про це повідомив мовник ABC News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Більш ніж через шість місяців після того, як було вперше оголошено про пожертвування M1A1 Abrams як частини пакета військової допомоги Україні на суму $245 млн, списані машини очікують остаточного дозволу на відправлення за кордон.

Минулого місяця медіа вперше повідомило про ускладнення із запланованим переданням танків американського виробництва після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово призупинив військову допомогу Україні.

Тепер співрозмовники зі сфери оборони стверджують, що процес стикається з подальшою невизначеністю, оскільки офіційний дозвіл, що мають надати США, перш ніж танки можна буде передати іншій країні, ще не надано.

"Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини – дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна безпілотників", – сказав один зі співрозмовників.

"Існує також занепокоєння, що з наближенням можливої мирної угоди було б незручно мати танки на борту кораблів посеред океану, а також бракує рядового персоналу, необхідного для догляду за активами в морі", – продовжив він.

ABC також нагадав, що минулого року Пентагон застеріг Австралію від передання застарілих танків через логістичні витрати та труднощі з обслуговуванням транспортних засобів в Україні.

"Австралія як і раніше досягає мети виконати постачання M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 продовжується", – прокоментували у Міноборони Австралії.

Там також наголосили, що відомство продовжує працювати з українським урядом відповідно до погоджених домовленостей.

"Австралія підтримує Україну й український народ у їхньому захисті від неспровокованої, незаконної та аморальної агресії Росії. Це очевидно через зобов’язання Австралії надати понад $1,5 млрд на підтримку, включно з понад $1,3 млрд військової допомоги", – додали в Міноборони.

12 липня 2024 року стало відомо, що уряд Австралії ухвалив рішення надати Україні $250 млн військової допомоги – це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

16 жовтня повідомлялося, що Австралія надасть Україні 49 танків Abrams.