Австралія розгляне можливість участі своїх військ у миротворчій місії в Україні

Війська можуть відправити для забезпечення безпеки після припинення вогню

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі (Фото: Lukas Coch/EPA)

Австралія "відкрита для розгляду будь-яких подальших пропозицій" щодо потенційного розміщення військ в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албанізі, повідомляє Bloomberg.

Він наголосив, що Велика Британія і Франція наразі обговорюють відрядження військ до України для забезпечення її безпеки в разі припинення вогню – і Австралія теж може розглянути відповідні кроки.

"Зараз ведеться дискусія щодо можливого миротворчого процесу, і з боку мого уряду – ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", – сказав він.

Австралійський прем'єр також висловив підтримку народу України та президенту Володимиру Зеленському.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала Україні допомогу приблизно на $808 млн.

У треті роковини великої війни Австралія оголосила про свій найбільший пакет санкцій проти Росії.

19 лютого The Telegraph написав, що країни Європи розробляють план розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових.

27 лютого Bloomberg повідомив, що Туреччина відкрита для відправлення своїх військових в Україну.

Того ж дня Трамп заявив про готовність обговорювати миротворців в Україні після підписання угоди про копалини.