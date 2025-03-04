Австралия рассмотрит возможность участия своих войск в миротворческой миссии в Украине
Австралия "открыта для рассмотрения каких-либо дальнейших предложений" по потенциальному размещению войск в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз, сообщает Bloomberg.
Он подчеркнул, что Великобритания и Франция сейчас обсуждают командировку войск в Украину для обеспечения ее безопасности в случае прекращения огня – и Австралия тоже может рассмотреть соответствующие шаги.
"Сейчас ведется дискуссия о возможном миротворческом процессе, и со стороны моего правительства – мы открыты к рассмотрению любых предложений в будущем", – сказал он.
Австралийский премьер также выразил поддержку народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому.
С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила Украине помощь примерно на $808 млн.
В третью годовщину великой войны Австралия объявила о своем крупнейшем пакете санкций против России.
- 19 февраля The Telegraph написал, что страны Европы разрабатывают план развертывания в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных.
- 27 февраля Bloomberg сообщил, что Турция открыта для отправки своих военных в Украину.
- В тот же день Трамп заявил о готовности обсуждать миротворцев в Украине после подписания соглашения об ископаемых.