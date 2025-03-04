Австралия рассмотрит возможность участия своих войск в миротворческой миссии в Украине

Войска могут отправить для обеспечения безопасности после прекращения огня

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (Фото: Lukas Coch/EPA)

Австралия "открыта для рассмотрения каких-либо дальнейших предложений" по потенциальному размещению войск в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз, сообщает Bloomberg.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он подчеркнул, что Великобритания и Франция сейчас обсуждают командировку войск в Украину для обеспечения ее безопасности в случае прекращения огня – и Австралия тоже может рассмотреть соответствующие шаги.

"Сейчас ведется дискуссия о возможном миротворческом процессе, и со стороны моего правительства – мы открыты к рассмотрению любых предложений в будущем", – сказал он.

Австралийский премьер также выразил поддержку народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому.

С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила Украине помощь примерно на $808 млн.

В третью годовщину великой войны Австралия объявила о своем крупнейшем пакете санкций против России.

19 февраля The Telegraph написал, что страны Европы разрабатывают план развертывания в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных.

27 февраля Bloomberg сообщил, что Турция открыта для отправки своих военных в Украину.

В тот же день Трамп заявил о готовности обсуждать миротворцев в Украине после подписания соглашения об ископаемых.