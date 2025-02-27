Bloomberg: Турция открыта для направления своих военных в Украину

При этом Анкара должна быть привлечена ко всем консультациям и подготовке миссии, отметили собеседники

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО после Соединенных Штатов, открыта для предоставления войск в рамках миротворческой миссии в Украине после завершения войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил эту тему с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе отдельных встреч в Анкаре в этом месяце.

Журналисты напомнили о недавнем заявлении президента США Дональда Трампа. Он сказал, что поддержит участие европейских союзников в миротворческих силах и предоставление гарантий безопасности для Украины, исключая прямую роль США.

Турция не будет частью ни одной миротворческой миссии, если она не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию, подчеркнули собеседники.

Россия не дала ответа Турции по поводу отправки войск в Украину, хотя эта тема обсуждалась с Лавровым во время его недавнего визита, сказал человек, близкий к российскому правительству. Этот вопрос не считается первоочередным, добавил собеседник.

Российский МИД не ответил на запрос журналистов о комментариях.

"Это делает рассмотрение Турцией возможности помочь контролировать потенциальное перемирие критически важным для облегчения бремени европейских союзников, включая Великобританию и Францию, разрабатывающих планы по созданию европейских сил для Украины", – говорится в материале.

19 февраля 2025 года стало известно о том, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представят его Трампу.

Исходя из плана, он не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой.