Bloomberg: Турция открыта для направления своих военных в Украину
Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО после Соединенных Штатов, открыта для предоставления войск в рамках миротворческой миссии в Украине после завершения войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Они рассказали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил эту тему с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе отдельных встреч в Анкаре в этом месяце.
Журналисты напомнили о недавнем заявлении президента США Дональда Трампа. Он сказал, что поддержит участие европейских союзников в миротворческих силах и предоставление гарантий безопасности для Украины, исключая прямую роль США.
Турция не будет частью ни одной миротворческой миссии, если она не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию, подчеркнули собеседники.
Россия не дала ответа Турции по поводу отправки войск в Украину, хотя эта тема обсуждалась с Лавровым во время его недавнего визита, сказал человек, близкий к российскому правительству. Этот вопрос не считается первоочередным, добавил собеседник.
Российский МИД не ответил на запрос журналистов о комментариях.
"Это делает рассмотрение Турцией возможности помочь контролировать потенциальное перемирие критически важным для облегчения бремени европейских союзников, включая Великобританию и Францию, разрабатывающих планы по созданию европейских сил для Украины", – говорится в материале.
- 19 февраля 2025 года стало известно о том, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представят его Трампу.
- Исходя из плана, он не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой.