Стармер призвал США поддержать будущую европейскую миротворческую миссию в Украине

Механизм защиты имеет решающее значение для того, чтобы удержать диктатора РФ от повторного нападения, уверен Кир Стармер

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Соединенные Штаты обеспечить поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине, сказав, что только это будет гарантировать крепкий мир, а не временное прекращение огня. Слова британского премьера приводит агентство Reuters.

Направляясь в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, Стармер снова сказал, что Британия "сыграет свою роль" в любой миротворческой миссии в Украине, но сможет сделать это только при определенной поддержке со стороны Штатов.

В материале говорится, что Британия и другие европейские страны пытались продемонстрировать единый фронт и активизировали дипломатические усилия для поддержки Киева на фоне заявлений Трампа.

Но все еще существуют разногласия по поводу любого будущего развертывания войск в Украине: некоторые европейские страны, включая Францию, готовы это сделать, тогда как другие, такие как Польша, исключают это.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен крепкий мир, а не прекращение огня, и чтобы это произошло, нам нужны гарантии безопасности", – заявил британский премьер.

Он добавил, что механизм защиты имеет решающее значение для того, чтобы удержать российского диктатора Владимира Путина от повторного нападения на Украину.

"Меня волнует то, что если будет прекращение огня без поддержки, это просто даст ему [Путину] возможность подождать и вернуться снова, потому что его амбиции по отношению к Украине достаточно очевидны, я думаю, для всех", — подчеркнул Стармер.