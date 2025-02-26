Трамп заявил, что не будет давать Украине "слишком много" гарантий безопасности
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет давать Украине "слишком много" гарантий безопасности, предложив европейским странам взять на себя эту ответственность. Такое заявление он сделал в начале первого заседания кабинета министров.
"Я не собираюсь давать слишком много гарантий безопасности. Мы заставим Европу сделать это, потому что она, вы знаете, мы говорим о том, что Европа является их ближайшим соседом, но мы позаботимся о том, чтобы все шло хорошо", — заявил Трамп.
Американский президент добавил, что Вашингтон и Киев останутся партнерами с точки зрения редкоземельных элементов, поскольку они важны для Штатов.
"Соглашение, которое мы заключаем, приносит нам огромное богатство. Мы вернем деньги, которые потратили, и надеемся, что сможем урегулировать этот вопрос", – сказал Трамп.
Он добавил, что считает будущий документ "прекрасным соглашением" для Украины.
"Мы будем там работать, на земле, и это своего рода автоматическая гарантия, потому что никто не будет нападать на наших людей, когда мы там", — уточнил американский президент.
- 19 февраля 2025 года стало известно, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представят его Трампу.
- Исходя из плана, он не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой.
- 26 февраля WSJ писала, что мирное соглашение о прекращении полномасштабного вторжения России, продвигаемое Трампом, не предусматривает гарантий в военной сфере.