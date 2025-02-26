Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет давать Украине "слишком много" гарантий безопасности, предложив европейским странам взять на себя эту ответственность. Такое заявление он сделал в начале первого заседания кабинета министров.

"Я не собираюсь давать слишком много гарантий безопасности. Мы заставим Европу сделать это, потому что она, вы знаете, мы говорим о том, что Европа является их ближайшим соседом, но мы позаботимся о том, чтобы все шло хорошо", — заявил Трамп.

Американский президент добавил, что Вашингтон и Киев останутся партнерами с точки зрения редкоземельных элементов, поскольку они важны для Штатов.

"Соглашение, которое мы заключаем, приносит нам огромное богатство. Мы вернем деньги, которые потратили, и надеемся, что сможем урегулировать этот вопрос", – сказал Трамп.

Он добавил, что считает будущий документ "прекрасным соглашением" для Украины.

"Мы будем там работать, на земле, и это своего рода автоматическая гарантия, потому что никто не будет нападать на наших людей, когда мы там", — уточнил американский президент.