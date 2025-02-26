Трамп заявив, що не буде давати Україні "забагато" гарантій безпеки
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не буде давати Україні "забагато" гарантій безпеки, запропонувавши європейським країнам взяти на себе цю відповідальність. Таку заяву він зробив на початку свого першого засідання кабінету міністрів.
"Я не збираюся давати забагато гарантій безпеки. Ми змусимо Європу зробити це, тому що вона, ви знаєте, ми говоримо про те, що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми подбаємо про те, щоб усе йшло добре", – заявив Трамп.
Американський президент додав, що Вашингтон і Київ залишаться партнерами в погляду рідкісноземельних елементів, оскільки "вони важливі для Штатів".
"Угода, яку ми укладаємо, приносить нам величезне багатство. Ми повернемо гроші, які витратили, і сподіваємось, що зможемо врегулювати це питання", – сказав Трамп.
Він додав, що вважає майбутній документ "чудовою угодою" для України.
"Ми будемо там працювати, на землі, і це свого роду є автоматичною гарантією, бо ніхто не буде нападати на наших людей, коли ми там", – уточнив американський президент.
- 19 лютого 2025 року стало відомо про те, що країни Європи розробляють план з розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон і Стармер представлять його Трампу.
- Виходячи з плану, він не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їхню допомогу з авіацією і розвідкою.
- 26 лютого WSJ писала, що мирна угода щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії, яку просуває Трамп, не передбачає гарантій у військовій сфері.