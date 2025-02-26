Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не буде давати Україні "забагато" гарантій безпеки, запропонувавши європейським країнам взяти на себе цю відповідальність. Таку заяву він зробив на початку свого першого засідання кабінету міністрів.

"Я не збираюся давати забагато гарантій безпеки. Ми змусимо Європу зробити це, тому що вона, ви знаєте, ми говоримо про те, що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми подбаємо про те, щоб усе йшло добре", – заявив Трамп.

Американський президент додав, що Вашингтон і Київ залишаться партнерами в погляду рідкісноземельних елементів, оскільки "вони важливі для Штатів".

"Угода, яку ми укладаємо, приносить нам величезне багатство. Ми повернемо гроші, які витратили, і сподіваємось, що зможемо врегулювати це питання", – сказав Трамп.

Він додав, що вважає майбутній документ "чудовою угодою" для України.

"Ми будемо там працювати, на землі, і це свого роду є автоматичною гарантією, бо ніхто не буде нападати на наших людей, коли ми там", – уточнив американський президент.