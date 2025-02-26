Угода про корисні копалини. Трамп каже, що взамін Україна отримає "право воювати"
Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах угоди про рідкісноземельні метали Україна отримає передусім право продовжувати давати відсіч російським окупантам. Про це він сказав під час спілкування з журналістами ввечері 25 лютого, передає Остап Яриш з Голосу Америки.
Відповідаючи на запитання, що отримає Україна, підписавши угоду із США, Трамп сказав: "$350 млрд (які, за словами Трампа, вже нібито було надано, проте Пентагон визнає лише $183 млрд. – Ред.), багато військової техніки, право воювати далі. Першочергово – право воювати".
Президента США запитали: чи правда, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Штатів 28 лютого для підписання угоди.
"Так, я чув, що він приїде у пʼятницю. Якщо він хоче, мені це підходить. Він хотів би підписати її [угоду] зі мною. Я розумію, що це велика угода, дуже велика угода… Вона може бути на трильйон, може бути на будь-яку суму, але це рідкісноземельні мінерали та інші речі. І дивіться, ми витрачаємо сотні мільярдів на те, що Україна та Росія воюють... Ми витратили $350 млрд (за даними Пентагону, $183 млрд, а Зеленський казав про $100 млрд. – Ред.) і хочемо їх повернути", – заявив він.
- 11 лютого 2025 року президент США заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
- 15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не було прописано взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.
- 17 лютого Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в угоді зі США щодо копалин, але після її доопрацювання.
- 28 лютого Зеленський може прибути до США для підписання нової угоди.