Угода про корисні копалини. Трамп каже, що взамін Україна отримає "право воювати"

Дональд Трамп (Фото: EPA / AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах угоди про рідкісноземельні метали Україна отримає передусім право продовжувати давати відсіч російським окупантам. Про це він сказав під час спілкування з журналістами ввечері 25 лютого, передає Остап Яриш з Голосу Америки.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Відповідаючи на запитання, що отримає Україна, підписавши угоду із США, Трамп сказав: "$350 млрд (які, за словами Трампа, вже нібито було надано, проте Пентагон визнає лише $183 млрд. – Ред.), багато військової техніки, право воювати далі. Першочергово – право воювати".

Президента США запитали: чи правда, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Штатів 28 лютого для підписання угоди.

"Так, я чув, що він приїде у пʼятницю. Якщо він хоче, мені це підходить. Він хотів би підписати її [угоду] зі мною. Я розумію, що це велика угода, дуже велика угода… Вона може бути на трильйон, може бути на будь-яку суму, але це рідкісноземельні мінерали та інші речі. І дивіться, ми витрачаємо сотні мільярдів на те, що Україна та Росія воюють... Ми витратили $350 млрд (за даними Пентагону, $183 млрд, а Зеленський казав про $100 млрд. – Ред.) і хочемо їх повернути", – заявив він.

11 лютого 2025 року президент США заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не було прописано взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.

17 лютого Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в угоді зі США щодо копалин, але після її доопрацювання.

28 лютого Зеленський може прибути до США для підписання нової угоди.