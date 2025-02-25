У Трампа розповіли про поступки від Росії та України: Після хорошої угоди обидва трохи незадоволені

Проте речниця Білого дому не назвала конкретних поступок від РФ, які обговорює адміністрація Трампа

Каролін Лівітт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Речниця Білого дому Каролін Лівітт у контексті з боку Росії та України заявила, що зазвичай після хорошої угоди обидві сторони залишаються "трохи незадоволеними". Таку заяву вона зробила під час пресконференції у Білому домі.

Журналіст запитав посадовицю, які поступки від Росії обговорює адміністрація США, й зауважив, що американські чиновники відкрито говорять про такі поступки з боку України (угода про копалини, відмова від вступу НАТО тощо).

"Я думаю, що президент [Трамп] знає, як укласти угоду, краще, аніж будь-хто, хто колись обіймав посаду президента Америки. І аби укласти угоду, потрібно посадити обидві сторони за стіл переговорів, і зазвичай, коли укладаєш хорошу угоду, обидві сторони встають з-за столу трохи незадоволеними", – розповіла Лівітт.

Водночас вона відмовилася озвучити, які саме поступки з російського боку обговорює адміністрація Трампа.

За словами чиновниці, переговори продовжуються, і було б "нерозумно" з її боку перешкоджати їм з трибуни речниці Білого дому.

Посадовиця стверджує, що Трамп "домігся значних успіхів" у припиненні війни.

13 лютого голова Пентагону заявляв, що Трамп не йде на поступки Путіну, й переговори почалися тому, що диктатор відповідає на силу.

25 лютого у Білому домі анонсували зустрічі президента США з його українським колегою Зеленським та диктатором Путіним.