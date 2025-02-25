У Білому домі анонсували зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт анонсувала зустрічі президента США Дональда Трампа зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це вона сказала в ефірі Fox News.
Ведучий запитав Лівітт, як швидко, на її думку, Трамп може зустрітись із Зеленським та Путіним.
Вона відповіла: "Ми сподіваємось, ця зустріч відбудеться дуже скоро, особливо із Володимиром Зеленським".
Трамп очікує від Зеленського підписання угоди про рідкісноземельні метали, якою США хочуть компенсувати витрати на підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.
- 12 лютого Трамп провів переговори з Путіним, під час них йшлося і про обмін візитами між президентом США та російським диктатором.
- 16 лютого Трамп заявляв, що має намір "дуже скоро" зустрітися з Путіним. Держсекретар Рубіо заявляв, що час зустрічі пов'язаний із прогресом у припиненні війни проти України.
- 21 лютого з'явилась інформація про ймовірний візит Трампа до Москви на 9 травня, але американський лідер її спростував.