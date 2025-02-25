У Білому домі анонсували зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, зустрічі матимуть місце "дуже скоро"

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalza/EPA)

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт анонсувала зустрічі президента США Дональда Трампа зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це вона сказала в ефірі Fox News.

Ведучий запитав Лівітт, як швидко, на її думку, Трамп може зустрітись із Зеленським та Путіним.

Вона відповіла: "Ми сподіваємось, ця зустріч відбудеться дуже скоро, особливо із Володимиром Зеленським".

Трамп очікує від Зеленського підписання угоди про рідкісноземельні метали, якою США хочуть компенсувати витрати на підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.