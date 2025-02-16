"Дуже, дуже скоро". Трамп відповів, коли може зустрітися з Путіним

Американський президент заявив, що дати зустрічі з диктатором РФ ще нема. Але він переконаний, що вони скоро побачаться

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії "дуже скоро". Про це з міста Дейтона-Біч, Флорида, повідомили кореспонденти вашингтонського Fox 5.

В очільника Білого дому запитали, чи можна говорити про якусь дату зустрічі з Путіним, Трамп сказав: "Ні, ніякої дати, але це може відбутися дуже, дуже скоро".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи відбудеться зустріч цього місяця, Трамп повторив: "Це буде скоро. Подивимось на стан речей, як все піде. Але ви знаєте, вони зустрічаються там прямо зараз [американські та російські чиновники]. І це взагалі потрібно було зробити одразу після того, як все почалося [російсько-українська війна], а не зараз".

Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушили до Саудівської Аравії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.