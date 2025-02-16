"Дуже, дуже скоро". Трамп відповів, коли може зустрітися з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії "дуже скоро". Про це з міста Дейтона-Біч, Флорида, повідомили кореспонденти вашингтонського Fox 5.
В очільника Білого дому запитали, чи можна говорити про якусь дату зустрічі з Путіним, Трамп сказав: "Ні, ніякої дати, але це може відбутися дуже, дуже скоро".
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи відбудеться зустріч цього місяця, Трамп повторив: "Це буде скоро. Подивимось на стан речей, як все піде. Але ви знаєте, вони зустрічаються там прямо зараз [американські та російські чиновники]. І це взагалі потрібно було зробити одразу після того, як все почалося [російсько-українська війна], а не зараз".
Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушили до Саудівської Аравії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.
- 14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.