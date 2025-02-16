Зеленський: Довіряю Трампу, тому що він президент США. Сподіваюся, Україна йому важливіша за РФ
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що довіряє Дональду Трампу через те, що той є президентом Сполучених Штатів. Він висловив сподівання, що Україна для очільника Білого дому важливіша за Росію.
"Я довіряю президенту Трампу, тому що він президент Сполучених Штатів, тому що ваш народ проголосував за нього, і я поважаю їхній вибір", – сказав Зеленський.
Глава держави вважає, що Трамп має великий шанс підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів. Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що американський лідер "сумлінно веде переговори", Зеленський сказав, що дуже на це сподівається.
"Я б дуже хотів, щоб Україна була в пріоритеті для Трампа, а не Росія. І я сподіваюся, що ми важливіші. Ми не такі великі, як Росія, але я вважаю, що стратегічно Україна важливіша для Сполучених Штатів, тому що ми справді партнери, союзники та поділяємо спільні цінності", – заявив український президент.
- 14 лютого 2025 року у Мюнхені Зеленський зустрівся з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Венсом. На ній віцепрезидент заявив, що США не хочуть такого миру, який призведе до нового конфлікту за кілька років.
- 15 лютого повідомлялося, що Зеленський вважає цілком можливим завершити російсько-українську війну у 2025 році, Україна над цим працює.
- 16 лютого Зеленський заявив, що Україна розпочала роботу з командою президента Трампа й відчуває, що "успіх можливий".