Зеленський вважає реальним завершення війни у 2025 році
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський вважає цілком можливим завершити російсько-українську війну у 2025 році, Україна над цим працює. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми хочемо миру, працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, якими ми їх бачимо. Поділимося ними з США, сподіваюсь, що вони також поділяться своїм баченням. Спільний підхід це дуже важливо і для нас, і для всіх європейських партнерів – для ЄС та Великої Британії", – сказав глава держави.

За його словами, "дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців", щоб поділитися ними з американським колегою Дональдом Трампом.

"Щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план, викласти його на стіл перед Путіним і зробити все, з тих речей, про які каже президент Трамп, що він їх може робити – продовжувати санкції, чинити тиск, будь-яким чином як хоче. А після цього закінчити війну у 2025 році, досягти миру, така мета, такий наш план", – підсумував Зеленський.

  • 14 лютого 2025 року віцепрезидент США Венс заявив, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.
  • Спецпосланець Трампа з питань України та Росії Келлог заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів 2014 року. Тому, якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.
Читайте також
Келлог заявив, що під час візиту до України спиратиметься на переговори Венса з Зеленським
війнамирні переговориВолодимир ЗеленськийМюнхенська безпекова конференція