Зеленський вважає реальним завершення війни у 2025 році

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський вважає цілком можливим завершити російсько-українську війну у 2025 році, Україна над цим працює. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

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"Ми хочемо миру, працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, якими ми їх бачимо. Поділимося ними з США, сподіваюсь, що вони також поділяться своїм баченням. Спільний підхід це дуже важливо і для нас, і для всіх європейських партнерів – для ЄС та Великої Британії", – сказав глава держави.

За його словами, "дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців", щоб поділитися ними з американським колегою Дональдом Трампом.

"Щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план, викласти його на стіл перед Путіним і зробити все, з тих речей, про які каже президент Трамп, що він їх може робити – продовжувати санкції, чинити тиск, будь-яким чином як хоче. А після цього закінчити війну у 2025 році, досягти миру, така мета, такий наш план", – підсумував Зеленський.

14 лютого 2025 року віцепрезидент США Венс заявив, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.

Спецпосланець Трампа з питань України та Росії Келлог заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів 2014 року. Тому, якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.