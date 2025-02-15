Зеленский считает реальным завершение войны в 2025 году

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский считает вполне возможным завершить российско-украинскую войну в 2025 году, Украина над этим работает. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции безопасности.

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"Мы хотим мира, работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какими мы их видим. Поделимся ими с США, надеюсь, что они также поделятся своим видением. Совместный подход очень важен и для нас, и для всех европейских партнеров – для ЕС и Великобритании", – сказал глава государства.

По его словам, "очень важно подготовить все эти вещи в течение следующих месяцев", чтобы поделиться ими с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать совместный план, выложить его на стол перед Путиным и сделать все из тех вещей, о которых говорит президент Трамп, что он их может делать – продолжать санкции, оказывать давление, каким образом как хочет. А после этого закончить войну в 2025 году, достичь такого мира, да".

14 февраля 2025 года вице-президент США Вэнс заявил, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным.

Спецпосланник Трампа по вопросам Украины и России Келлог заявил, что Украина вряд ли сможет вернуться к своим границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных потерях Украины, это не будет означать, что эти потери будут официально признаны.