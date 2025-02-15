Зеленский считает реальным завершение войны в 2025 году
Президент Владимир Зеленский считает вполне возможным завершить российско-украинскую войну в 2025 году, Украина над этим работает. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции безопасности.
"Мы хотим мира, работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какими мы их видим. Поделимся ими с США, надеюсь, что они также поделятся своим видением. Совместный подход очень важен и для нас, и для всех европейских партнеров – для ЕС и Великобритании", – сказал глава государства.
По его словам, "очень важно подготовить все эти вещи в течение следующих месяцев", чтобы поделиться ими с американским коллегой Дональдом Трампом.
"Чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать совместный план, выложить его на стол перед Путиным и сделать все из тех вещей, о которых говорит президент Трамп, что он их может делать – продолжать санкции, оказывать давление, каким образом как хочет. А после этого закончить войну в 2025 году, достичь такого мира, да".
- 14 февраля 2025 года вице-президент США Вэнс заявил, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным.
- Спецпосланник Трампа по вопросам Украины и России Келлог заявил, что Украина вряд ли сможет вернуться к своим границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных потерях Украины, это не будет означать, что эти потери будут официально признаны.