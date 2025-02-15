Келлог заявил, что при визите в Украину будет опираться на переговоры Вэнса с Зеленским

Кот Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланник американского президента по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что во время своего визита в Украину он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и президентом Владимиром Зеленским.

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"Я буду опираться на конструктивные разговоры Вэнса с президентом Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину", – написал он.

В преддверии Зеленский встретился с Вэнсом. Украинский президент назвал встречу "хорошей", поблагодарил Вэнса и всю его команду за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и Келлог.

Ранее Келлог заявил, что Украина вряд ли сможет вернуться к своим границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных потерях Украины, это не будет означать, что эти потери будут официально признаны.

14 февраля 2025 года Вэнс заявил, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным.