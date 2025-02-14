Келлог выступил за прямые переговоры между Зеленским и Путиным
Спецпосланник американского президента по России и Украине Кит Келлог выступил за прямые переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Tagesschau.
Келлог настаивает, что украинский президент Владимир Зеленский должен поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Журналисты напомнили, что ранее Путин не раз называл Зеленского "нелегитимным", тем самым аргументируя свое нежелание говорить с ним.
"Но это не работает. Они должны. И обе стороны должны от чего-то отказаться", – сказал Келлог.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посетив страны друг друга", написал президент США.
- После общения с российским диктатором Трамп позвонил президенту Зеленскому, в частности говорили о готовности работать вместе на уровне команд.