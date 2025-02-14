Келлог выступил за прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Спецпосланник Трампа по России и Украине считает, что Киев и Москва должны поступиться принципами и пойти на прямые переговоры

Кит Келлог (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Спецпосланник американского президента по России и Украине Кит Келлог выступил за прямые переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Tagesschau.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Келлог настаивает, что украинский президент Владимир Зеленский должен поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Журналисты напомнили, что ранее Путин не раз называл Зеленского "нелегитимным", тем самым аргументируя свое нежелание говорить с ним.

"Но это не работает. Они должны. И обе стороны должны от чего-то отказаться", – сказал Келлог.